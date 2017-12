Non sarà un Natale sereno per il proprietario della pescheria La Vecchia Scogliera di via Monfalcone. Questa mattina ha avuto un amaro regalo. Il giorno dell’antivigilia ha scoperto che all’interno del suo locale alcuni ladri, dopo aver forzato la saracinesca, hanno fatto razzia di pesce e mitili. Un danno di oltre 25mila euro che ha costretto il proprietario a chiudere e a porre un cartello dove, spiegando ciò che è successo, avvisa che la riapertura è prevista per il 27 dicembre.

