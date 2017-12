Un fine anno amaro per i proprietari della Pasticceria Carone, una delle più rinomate nel quartiere Carbonara di Bari: l’attività commerciale è infatti finita ancora una volta nel mirino dei malitenzionati che hanno messo a segno l’ennesimo furto.

Questa volta i ladri si sono portati via via anche panettoni e pandori. Ai proprietari non è rimasto altro che avvisare la propria clientela con un triste post su Facebook, che non potranno offrire i due prodotti più caratteristici per 31 dicembre e capodanno, ma soltanto “tronchetti freschi, tronchetti semifreddo, pasticceria fresca e pasticceria secca”.

