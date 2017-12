Tranciati e lasciati penzolanti in pieno centro: sono stati ritrovati cosi i vecchi cavi del tram questa notte in alcuni tratti di via Piccinni. Al momento non si conoscono le cause e fortunatamente non si segnalano incidenti.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale e una squadra dei vigili del fuoco che hanno chiuso al traffico il tratto compreso fra via Cairoli e via De Rossi.

