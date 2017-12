Avvistata a Bari Natalina Papandrea, la 41enne di Rocella Ionica scomparsa il 17 novembre scorso. Secondo alcuni testimoni è stata vista sulla linea 12, nei pressi della stazione e in zona Rai. Arrivata la notizia anche di altri avvistamenti nella zona del Parco Punta Perotti. Pare che la sorella sia corsa in città per cercarla.

La donna, di professione addetta alle pulizie, vive a Rocella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Solitamente si recava intorno alle 5 di mattina per una passeggiata in riva al mare per poi fare ritorno introno alle 7 per svegliare la figlia e preparala per andare a scuola.

Il 17 novembre scorso però non ha fatto ritorno a casa. Con il telefono staccato e senza vestiti la donna è scomparsa e continuano ininterrottamente le ricerche. Natalina è alta 155 cm, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una maglia, un jeans, un piumino beige chiaro, delle scarpe basse tipo ballerine e aveva con sé, appunto, un ombrello da bambini color lilla.

Per qualsiasi avvistamento contattare le Forze dell’Ordine o la Polizia Locale.

