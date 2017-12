Nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre la Polizia di Stato ha effettuato controlli antiterrorismo sul territorio della Provincia di Bari. L’attività è stata coordinata dalla Digos della Questura di Bari con l’ausilio di personale dei Commissariati dislocati nella Provincia di Bari, della Polizia di Frontiera, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità cinofile antiesplosivo.

In particolare sono stati effettuati mirati servizi di controllo nei confronti di strutture ricettive e di pubblici esercizi (in particolare “Internet Point”) nonché in quei luoghi noti come centri di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all’estremismo di natura religiosa. Inoltre l’attività è stata estesa in direzione dei luoghi interessati al transito di passeggeri, quali il Porto e l’Aerostazione di Bari, nonché verso i terminali ferroviari, compresi gli scali secondari, e di trasporto pubblico.

Nel corso delle verifiche effettuate in uno degli oltre 20 “Internet Point” controllati nell’intera provincia, a Bari è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 40 anni per evasione dagli arresti domiciliari ove lo stesso si trovava in regime di custodia cautelare per il reato di rapina.

