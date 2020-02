È stato fra gli hashtag più in voga tra l’anno scorso e quello prima. #Escile, un invito niente affatto velato rivolto alle donzelle affinché mettessero in mostra le proprie grazie. A Modugno qualcuno deve avere frainteso, cosi in via Pisa staziona da diversi giorni un armadio “a due tette”.

In verità le bellezze in esposizione sono molte di più, tra lato A, profili e lato B, ma il mobile smontato e abbandonato senza troppa cura quello è, piccolo eppure ben fornito.

Tra Michele Fiore, autore degli scatti, e suo cognato Tonio, è partito lo sfottò: “Non buttare le cose per strada” scrive l’uno rivolto all’altro. Invito che giriamo direttamente a chi ha buttato tutto per strada, il lurido.

