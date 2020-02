“Ti strasuperamissimo”. Il superlativo assoluto non è bastato per rendere a parole l’amore che l’autore di questa frase prova per la propria metà.

Il manifesto 6 metri per 3 è apparso tra le strade di Bari e pubblicato sui social da Inchiostro di Puglia, ma non sappiamo se sia stato affisso proprio nel giorno di San Valentino oppure sia una cosa vecchia.

Speriamo non sia solo una infatuazione ma che l’amore, come scritto nel cartellone, “sia più troppo infinito di tutto il mondo, di tutto l’universo, che di più non si può”.