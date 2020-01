Impacchettata come un regalo di Natale e al posto del classico bigliettino di auguri, quattro fogli che in dialetto barese intimano l’automobilista a non parcheggiare più in quel posto. La macchina è stata incartata su una fiancata in via Napoli, nel quartiere barese Santo Spirito.

Lo spunto sarà stato preso dai video che girano sui social dove alcuni attivisti decidono di ricoprire con i post-it i mezzi lasciati sugli stalli per disabili. In questo caso però non si comprendono i motivi del gesto. La macchina, infatti, è parcheggiata regolarmente: non occupa un posto per portatori di handicap, ne uno scivolo per disabili e, inoltre, è tra le strisce bianche.

Al momento non si sa chi abbia deciso di impacchettare la macchina, quel che è certo è che chi lo ha fatto non gradisce che il suv venga lasciato lì.

