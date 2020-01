Non più tutta la fatica per smuovere continuamente l’acqua e tenere il pescato in ammollo, bensì una vecchia lavatrice, solo il cestello di intende, che ruotando assolve al gravoso compito, liberando i pescatori dalla seccatura e soprattutto permettendo di risparmiare le energie e fare altro nel frattempo.

Il video curioso sta girando in rete, e di cellulare in cellulare. Certo l’operazione così è sa meno di tradizione, che da queste parti è sacra e nel nome della quale spesso si deroga a leggi pensate apposta per tutelare i consumatori, ma di certo non è meno interessante da vedere.

Il prossimo passo sarà forse interfacciare l’elettrodomestico col cellulare e comandarlo tramite app, ma per quello c’è ancora tempo. Oppure chissà, potrebbe essere la base per una nuova ricetta del polpo alla barese.