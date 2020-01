Siamo passati dalla feste ai cartelli pubblicitari a sorpresa. Ormai gli auguri semplici, quelli fatti la mattina con un bacio e un abbraccio, sono superati. Lo avranno pensato per esempio i genitori di Lavinia Pia.

Per il suo compleanno, i due hanno fatto attaccare un cartellone 6 metri per 3, con i loro più sinceri auguri in via Trisorio Liuzzi, nei pressi dell’ospedale Di Venere. “Grazie per tutto ciò che ogni giorno ci regali. Ti amiamo tantissimo nostra piccola stella”, una delle frasi scritte sul cartellone rosa con stelle gialle e cuori fucsia.

Speriamo che i genitori abbiano immortalato il momento. Essendo il primo compleanno, la piccola di certo non l’avrà potuto leggere, ma con una foto, un giorno, potrà venire a conoscenza della dedica dei suoi genitori. Nel frattempo tutta Carbonara lo ha saputo e ha potuto fare gli auguri alla piccola.