Hai fretta di andare a lavoro o di raggiungere il luogo di un appuntamento, ma la strada è bloccata dal traffico? Nessun problema, la soluzione te la diamo noi con la lezione di guida alla barese numero 26.

Come si vede dal video, alcuni automobilisti in entrata a Bari, hanno pensato bene di salire e sfrecciare sull’isola di traffico per superare la colonna di auto ferma al semaforo di via Bitritto.

Neanche la pioggia e la poca visibilità dovuta alla nebbia hanno fermato gli avventori che, una volta ottenuto l’obiettivo, hanno proseguito come se nulla fosse.