Un immigrato che fuori dal supermercato, al distributore di benzina e al semaforo chiede qualche euro per comprarsi da mangiare, per poi ritrovarselo in casa a fare compagnia alla moglie. Così Checco Zalone presenta il trailer del suo nuovo film “Tolo Tolo” in uscita nelle sale a Capodanno. Il comico-cantante di Capurso, in chiave moderna, come suo solito rivisita la canzone “L’Italiano” di Toto Cotugno, titolandola “L’immigrato”. Un lancio fuori dal comune, ma nello stile di Checco.

print