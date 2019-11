Clamoroso a Bari. Solo poche ore fa avevamo incoronato Rino il simpaticone del San Paolo re del minchia parking. Purtroppo per lui, che aveva parcheggiato senza arrecare danno a nessuno, c’è chi ieri sera ha fatto all-in per riuscire a conquistare il primato.

Un automobilista con poco senso delle misure, ha abbandonato la sua Lexus in curva attorno a piazza Garibaldi. Ha fatto perdere le proprie tracce e mandato il traffico in tilt, soprattutto quando si è fatto sotto un autobus.

Il conducente ha provato in tutti i modi, ma l’unico per riuscire a passare era quello di devastare l’auto in sosta. A quel punto è stata allertata la Polizia Locale. Gli agenti hanno aiutato il conducente del mezzo pubblico ad andare in retromarcia contromano per riuscire a riprendere il percorso tra le imprecazioni generali.

L’imperdonabile minchia parking, qualunque fosse la ragione di quello scriteriato abbandono, è stato ben evidenziato dalla Polizia Locale con multa e rimozione forzata del veicolo.