Al peggio non c’è mai limite, soprattutto se l’argomento in questione riguarda l’occupazione abusiva suolo pubblico. Se tra le strade di Bari era solito trovare una sedia o una persona che occupava il posto auto all’amico o al parente, in via Alessandro Volta abbiamo ottenuto la combo: una signora che, da mamma premurosa, occupa il posto auto al figlio in arrivo seduta sulla sedia.

Nella traversa di viale Unità d’Italia la signora, in compagnia probabilmente di suo marito, ha deciso di facilitare il parcheggio al figlio occupando il posto auto. Vista l’età e forse anche l’attesa, la donna ha pensato bene di munirsi di una sedia e aspettare il figlio il più comodamente possibile.

Tra i vari automobilisti in cerca di un posto in una delle strade più trafficate di Bari, ce n’è stato uno che, dovendo fare un servizio che sarebbe durato solo qualche minuto, ha chiesto alla signora se poteva occupare con l’auto il posto al figlio. “Gentilmente mi ha detto che stava arrivando e che doveva stare seduta lì. Per il quieto vivere ho deciso di non fare polemica, ho girato la testa e me ne sono andato. Viviamo a Bari e a volte dobbiamo fare i conti anche con queste cose”.