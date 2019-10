Scegliere di prendere in casa un cane comporta anche dei doveri di civiltà, ma a quanto pare il concetto non è ancora chiaro a tutti. Una donna è stata filmata dalle telecamere installate in via Lembo mentre lascia defecare il proprio amico a quattro zampe in mezzo al marciapiede e poi se ne va senza raccogliere il “ricordino”, come invece è obbligata a fare. Non contenta, forse sicura di farla franca, poco dopo ripassa nello stesso punto ed è costretta lei stessa a scansare la cacca per non calpestarla.

Il comportamento della donna non è passato inosservato. Nelle immagini, infatti, si vedono transitare prima due bambine dirette a scuola e poi una signora adulta: increduli, passano oltre visibilmente schifati e contrariati. Sul posto sono stati chiamati gli agenti della Polizia Locale.