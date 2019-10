Le foto sono abbastanza esplicite: in un palazzo di via Mario Rossani, nel quartiere Libertà a Bari, qualcuno coltiva la cannabis in proprio sul balcone di casa. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, tutto sommato, le pagine di cronaca raccontano spesso di arresti per fatti analoghi. La novità, se così si può chiamare, è che il vicinato non gradisce troppo questi odori da sballo.

Non sappiamo se si tratti solo della passione per il giardinaggio, e in quel caso si sarebbe potuto scegliere una pianta meno stupefacente, o se invece sia proprio una coltivazione mirata a ottenere della marijuana. Noi protendiamo verso questa seconda ipotesi, che sembra avvalorata dalle foglie lasciate a essiccare. A occhio non sembra una modica quantità per uso personale, ma potremmo sballare.

