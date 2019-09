Lo abbiamo incontrato per strada, ma pur spremendo le nostre affaticate meningi non siamo riusciti a ricordarci di lui. Dimenticanza imperdonabile. Con il passare dei minuti, però, Claudio Rinaldi ha mostrato tutto il suo talento di “attore stradale” in attesa del treno. Non quello della vita, parliamo proprio di un convoglio delle Ferrovie Sud Est.

Claudio, barese purosangue, è diventato celebre in passato per le sue partecipazioni in alcune celeberrime trasmissioni televisive su Antenna Sus: “ER Medici al capolinea”, ma anche “Oggi cucini tuo”.

La pelata e gli anni che passano per tutti ci hanno tradito, manco fossimo ferrotramvieri qualunque. Claudio Rinaldi, per un compenso di appena 50 euro, grazie al trucco e parrucco degno della migliore scuola cinematografica, si trasforma nel più grande “impersonator” di Michael Jackson vivente, forse di tutti i tempi. E che tempi.

Il suo moonwalk da paura, improvvisato alla stazione di via Oberdan, ha lasciato tutti gli astanti a bocca aperta, meritando un fragoroso applauso. Feste private o locali pubblici non fa differenza, black or white Claudio vi raggiunge ovunque per esibizioni a sensazione.