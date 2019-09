Le due foto, scattate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, riprendono un classico della guida alla barese, che riportiamo nella lezione 24.

La guida contromano, (2) (3) (4) (5), di cui pure ci siamo occupati in passato, è ormai un cult, ma in questo caso gli automobilisti non hanno avuto remore a compiere l’azzardata manovra alla rotatoria di piazza Moro o in via Dante. Manovra compiuta incuranti del rischio fatto correre ai colleghi che procedevano ignari nella giusta direzione.

Applausi a scena aperta dei passanti e una buona dose di fortuna per il mancato incontro ravvicinato del terzo tipo con una pattuglia della Polizia Locale. Chapeau.

