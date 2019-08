Auguri neomelodici e bagno in piscina per la festa di compleanno a Barivecchia. Il video, finito anche sui profili Instagram e Facebook di decine di turisti divertiti, ha fatto il giro dell mondo.

Di storia in storia, di post in post e di cinguettio in cinguettio, l’allegria dei bambini nella piscina allestita per l’occasione, col sottofondo musicale neomelodico, è diventato virale.

Eccezionale la scenografia del compleanno: l’Arco delle Meraviglie, così come meravigliati sono stati i vicini di casa. Neppure i più anziani ricordano una festa di compleanno così coinvolgente.