Solo pochi giorni fa l’assessore alla Qualità della vita, Pietro Petruzzelli, già con delega all’Ambiente, ha annunciato novità imminenti in tema di raccolta differenziata. Troppi errori, diciamo così, nella frazione organica da parte dei cittadini lo hanno spinto a rivedere alcune cose. Davanti a certi spettacoli, però, restiamo davvero senza parole. La foto è stata scattata ieri sera di lato alla Basilica di San Nicola, a Barivecchia.

Una sedia a rotelle, speriamo almeno inutilizzabile, abbandonata in mezzo alla strada, con tanto di sacchi della spazzatura, sopra e accanto, nemmeno abbandonata vicino ai cassonetti, che in ogni caso non si può fare, ma almeno avrebbe avuto una certa logica. Le facce dei passanti valgono più di ogni improperio possibile. Non possiamo farvelo vedere, lo sguardo della bambina è eloquente.

