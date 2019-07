Se credevate di aver visto tutto di questa assurda estate 2019, preparatevi a cambiare idea. Sta girando in maniera incontrollata, sui social e tramite whatsapp, un video che sta facendo molto discutere, ma soprattutto sgranare gli occhi, con un po’ di invidia, ai cultori della fornacella, sempre, comunque e ovunque.

A Bari siamo abituati a vedere distese di grigliate in riva al mare da aprile in poi, con il picco per la sagra di San Nicola, e poi fino a settembre-ottobre, ma un barbecue allestito in mezzo al mare ancora non si era visto.

Le immagini non dovrebbero esser state girate alle nostre latitudini, le poche parole pronunciate dal cuoco rimandano più verso il centro-nord Italia, così come non è certo siano di quest’anno, ma sicuramente hanno preso piede nell’ultimo periodo. Noi le abbiamo ricevute da una persona di Andria, a cui sono arrivate da qualcuno di Corato, a cui sono arrivate da Napoli etc.etc.

Insomma, risalire all’origine è abbastanza complicato, oltre che tutto sommato inutile, in ogni caso noi sconsigliamo l’emulazione, un’onda improvvisa potrebbe mandare tutto il pranzo dritto dritto in bocca ai pesci.