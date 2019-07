Le immagini non lasciano purtroppo molto spazio all’immaginazione. Cacca, cacca ovunque, col rischio di calpestarla a ogni passo. Il video è stato girato a San Girolamo, zona nord della città, in quella parte di Bari già “funestata” dal cantiere eterno per la realizzazione del nuovo water front.

Certo si fa presto a dire che mancano gli spazi per farli “sgambettare”, da una parte, e i controlli contro i luridi incivili, dall’altra. Il problema però è sempre quello: la testa della gente, l’educazione, il rispetto del prossimo. Se a una persona non importa nulla di tutto ciò, allora sì che restano solo le multe. Ma significa vedere le cose in modo miope, aumentando il rischio di schiacciare una cacca. Porta bene, ma fa anche schifo.