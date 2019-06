“Per me sei questo e altro. Ti amo. Auguri”. Bianco su nero, nel senso letterale del termine, in via Nicolai, tra via Manzoni e via Trevisani, è comparsa una dichiarazione d’amore. Non sappiamo da chi a chi, certo è che in tempi di social network e quant’altro, una manifestazione così plateale alla vecchia maniera, fortunatamente non sul muro, davvero ci sorprende.

Quello che però ci sfugge, è il significato recondito della scritta spray sul manto stradale sbiadito. La dedica è un po’ criptica e si presta a varie interpretazione. “Questo e altro” esattamente che cos’è? E poi, auguri per cosa? Non è dato sapere, ma un po’ di romanticismo di questi tempi aiuta.

