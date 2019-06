Occupare il posto alla macchina ha subito una strana evoluzione a Bari. Dalle famose sedie apri e chiudi, comode da mettere e togliere all’arrivo del guidatore interessato, si è passati ad usare tutti i complementi di arredo del bagno.

Tutto ciò è stato immortalato sia in via Giovanni XXIII che in via Lattanzio. Un modo per dare una seconda vita a ingombranti come water, bidè, lavandini e vasche da bagno, di solito abbandonati vicino ai bidoni. Certamente sono molto più faticose da spostare nel caso in cui qualche automobilista sia infastidito dal gesto.

1 di 2