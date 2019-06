Se non puoi mandarli via, accoglili. Questo è il nuovo slogan dei residenti del quartiere San Paolo. Visto che non c’è alcun modo per cacciare i cinghiali dal rione, i cittadini hanno deciso di festeggiare l’ultima cucciolata con uno spettacolo pirotecnico.

Il luogo non è stato scelto per caso. I residenti hanno optato per la fermata Tesoro, ritrovo degli ormai amici cinghiali. Non curanti della vicinanza alla Polizia Locale e al Municipio 3, i cittadini hanno sparato i fuochi d’artificio intorno alla mezzanotte.