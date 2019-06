Una suite a picco sul mare ad appena 2500 euro per notte, a Polignano nell’esclusivissima Grotta Palazzese da sogno, oppure un’amaca appesa tra gli alberi di piazza Umberto, a Bari, in balia di tossici, rapinatori, spacciatori e chi più ne ha più ne metta. Col caldo di questi giorni, è entrata nel vivo l’alta stagione turistica, tra soluzioni estreme, e in mezzo le mille sfumature possibili.

Il bello della nostra regione in fondo è questo, una terra che vive di eterni contrasti agli antipodi tra loro. Un tempo si diceva “pugliese di mare o di terra”, un vecchio adagio che a quanto pare sta tornando in voga per i turisti. La cronaca racconta di albergatori a corto di operatori stagionali a causa del reddito di cittadinanza, in attesa che il vuoto di personale si riempia, ognuno si organizza come può.

