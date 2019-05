Quando il motore ti lascia a terra e non sai cosa fare, basta chiedere una spinta all’amico centauro. La lezione numero 21 di guida alla barese è stata spiegata, con tanto di prova pratica, in via Giulio Petroni, vicino all’ex ospedale militare.

I due, agevolati dalla strada in discesa, non si sono persi d’animo e con la tecnica del “calcio al posteriore” hanno fatto camminare per parecchi metri la moto. La spinta è arrivata direttamente dall’amico centauro corso in aiuto al malcapitato.