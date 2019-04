Se prima erano le pecore che durante il pascolo bloccavano le auto in transito, ai giorni nostri la colpa è dei cinghiali. Nonostante in questo ultimo periodo siano aumentate le catture, gli animali selvatici continuano a scorrazzare per la città, mettendo anche su famiglia.

Non è la prima volta che branchi di cinghiali attraversano la strada. Questa volta è capitato in via Troccoli, e nonostante al San Paolo i cinghiali siano più numerosi dei piccioni, c’è ancora chi non li ha mai visti, incredibile ma vero.