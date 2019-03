Nel salotto buono ci si “mette comodi”, sarà forse per questo che un automobilista ha parcheggiato la sua station wagon in via Sparano come se niente fosse. Non di sosta breve si è trattato, cosa che comunque non si può fare nell’area pedonale, bensì di un minchia parking in piena regola.

Stando a quanto ci riferisce un testimone, l’uomo è arrivato, ha scaricato la macchina, è entrato in un portone e non si è più visto, tanto che il nostro segnalatore è rimasto ad aspettare incuriosito, per calcolare quanto tempo si sarebbe fermato. Alla fine, dopo quasi un’ora di attesa, ha ceduto e se n’è andato, mentre la vettura era ancora.

Prima di andar via, però, ha pensato giustamente di segnalare la cosa a due pattuglie della Polizia di Stato, intercettate mentre passavano per altri motivi. Abituati a stravaganze di ogni genere, il minchia parking ha destato lo stupore dei baresi di passaggio, nonché dei tanti che si sono affacciati dai balconi.

1 di 5