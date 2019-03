Quando abbiamo visto la foto, tutti quanti in redazione abbiamo subito pensato fosse lo stesso autore del minchia parking mimetico, per modo di dire, sulle strisce pedonali di viale Papa Pio XII. Stesso modello di auto, stesso colore verde militare, stessi cerchioni, poi un particolare ci ha fatto riflettere: i finestrini oscurati solo dietro, e non anche davanti.

Da qui il verdetto: chi ha lasciato la 500 Abarth sulle strisce pedonali via Putignani, all’angolo coon via Andrea da Bari, non è la stessa persona che ha tentato di camuffarsi nel quartiere Poggiofranco. Anche in questo caso, comunque, il tentativo è fallito miseramente. A entrambi diciamo un convinto rassegnatevi, vi si vede benissimo.