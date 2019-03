Spuntano come funghi, anche all’ombra dell’insegna di una farmacia, il classico pannello luminoso verde visibile da lunga distanza. Parliamo del minchia parking, croce e delizia degli automobilisti baresi, sempre alla ricerca affannosa di un posto per la macchina, anche quando lo spazio c’è e si vede.

La foto è stata scattata in via Napoli, all’incrocio con via di Maratona, dove le strisce blu, per parcheggiare anche un suv grosso come quello immortalato, abbondano. Ma ai guidatori nostrani, si sa, la pigrizia e il braccino corto non mancano. Meglio l’auto sul marciapiede che 1 euro di grattino. Contro il minchia parking non resta che farsi il segno della croce.