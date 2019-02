Trenta giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n’è uno, tutti gli altri ne han 31. Alzi la mano chi da piccolo non ha imparato a memoria questa filastrocca. Se qualcuno non la sa, allora lavora sicuramente per il Comune di Bari, dove a quanto pare hanno finito anche i calendari del 2019.

La foto, pubblicata su facebook da Vito Mastropasqua, è stata scattata in via Garruba. Per fortuna il cartello incriminato riporta l’anno 2019, altrimenti ai poveri automobilisti non restava che aspettare il 2020, prossimo anno bisestile, per ricominciare a parcheggiare.

