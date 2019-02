Al San Paolo da qualche tempo è entrato in funzione, senza annunci in pompa magna, un servizio speciale di intrattenimento notturno, probabilmente pensato per i più giovani. Praticamente ogni notte un gruppetto di volontari si riunisce alla fermata Tesoro della metro e spara musica a palla dalle auto, in una specie di improvvisato djset.

Alla fine della performance, per chiudere in bellezza ogni concerto come si conviene, partono i fuochi d’artificio. Le immagini che pubblichiamo, girate a notevole distanza, sono state registrate ieri. L’attenzione dimostrata per il quartiere ha destato i residenti dal loro torpore.