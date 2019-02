Il caffè è una necessità, par alcuni al pari di un bene inalienabile, a certe persone è meglio non rivolgere la parola finché non ne hanno bevuto uno appena svegli. Anche noi, che scriviamo regolarmente di minchia parking, non abbiamo mai puntato il dito contro la sosta in doppia fila per una pausa energizzante di 5 minuti.

Cinque minuti, appunto. Se la cosa si protrae, allora il discorso cambia. Ecco perché con la coppietta comodamente adagiata sul marciapiede accanto al bar non siamo affatto indulgenti. Come si vede dalle foto, infatti, i due si sono hanno lasciato la macchina in quel modo talmente talmente tanto a lungo, da essere andati via dopo il tramonto, sebbene parcheggiata quando il sole era ancora alto. Saranno anche stati poco lucidi e addormentati, ma la manovra tra il lampione e le fioriere è riuscita perfettamente.

