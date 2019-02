“Quando le due donne in divisa della Polizia Locale hanno iniziato a far spostare le auto in doppia fila, pronti a multare i trasgressori, non potevamo credere ai nostri occhi”.

L’automobilista è spaesato, il suo sorriso è amaro. In viale Papa Pio XII, a Poggiofranco, due vigilesse parcheggiano in evidente divieto di sosta l’auto di servizio, occupando in parte un posto per disabili e in parte le strisce pedonali.

“Siamo la capitale del minchia parking – continua l’automobilista -. Sono un appassionato della vostra rubrica ironica, ma allo stesso tempo impietosa sul modo di parcheggiare dei baresi, anche in divisa, e non ho resistito ad evidenziare il paradosso”.

Fermarsi a fare multe è un’esigenza di servizio che può evitare agli agenti di parcheggiare regolarmente? Fosse consentito, anche solo per questioni di opportunità e di buon esempio, non si dovrebbe lasciare in ogni caso l’auto di servizio in divieto per andare a sanzionare un altro divieto.