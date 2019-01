Minchia parking, ripartiamo con maggiore slancio e parcheggi sempre più assurdi, in alcuni casi persino difficili da immaginare.

Il primo nato del 2019 in realtà sono due, gemelli separati alla nascita, non abbastanza per evitare di abbandonare contemporanamente le due lancia Y in modo tale da occupare tre posti auto nel parcheggio del centro commerciale Bariblu di Triggiano.

Se il buon anno si vede dal mattino, il 2019 sarà indimenticabile sotto la stella della sosta selvaggia.