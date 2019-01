Dallo scooter, alla scala, passando per le sedie da giardino e alle cassette di plastica, quando si tratta di occupare in qualche modo un tratto di strada, per parcheggiare l’auto o per agevolare l’uscita dei mezzi in manovra da qualche garage, tutto fa brodo. Così in via Ravanas, nel quartiere Libertà a Bari, anche due secchi di vernice sono utili allo scopo.

Non di posto auto riservato si tratta, verosimilmente il proprietario del box auto, stanco di rischiare ogni volta di graffiare la macchina sul paraurti di un veicolo piazzato troppo al limite, ha deciso di allargarsi il passo carrabile da solo. Naturalmente è solo un ipotesi, avvalorata dal fatto che cantieri edili nei paraggi non se ne vedono.

