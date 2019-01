Nella giungla urbana, il premio minchia parking del giorno trova un nuovo degno vincitore. Sul podio dell’incivile, infatti, trionfa il cittadino che ha lasciato il proprio suv contro mano, sulle strisce pedonali in prossimità dello scivolo per disabili.

La foto scattata in via Calefati testimonia la famosa legge del più forte, quella egoistica e ignorante che giornalmente la nostra rubrica condanna. La Kia Sportage bianca impedisce ad una famiglia di scendere dal marciapiede per attraversare la strada con passeggino al seguito. Non resta che ingranare il meccanismo 4×4 e scendere forzatamente dallo scalino.

