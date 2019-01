Da brutto vizio a moda è un attimo. Fioccano le segnalazioni di auto parcheggiate sui marciapiedi: dopo il quartiere Madonnella, dove all’annoso problema ha provato a porre rimedio la Polizia Locale con una raffica di multe, il minchia parking sembra prendere sempre più piede anche al Libertà.

È il caso di via Maggiore Domenico Turitto: evidentemente il proprietario della Opel grigia, non trovando un parcheggio in zona, non poteva aspettare e ha deciso di lasciare la propria auto sul marciapiede intralciando l’eventuale transito soprattutto a disabili e passeggini.

