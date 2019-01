Il barese, si sa, è amante delle comodità. Vuole il parcheggio sotto casa, cammina mal volentieri e prenderebbe la macchina anche per comprare il latte a due isolati da casa. Vecchi stereotipi, forse, ma un fondo di verità nei cliché c’è sempre. Forse sarà per questo stare comodo che sullo scooter qualcuno ha piazzato niente meno che una poltrona coi braccioli. Quando uno si accontenta, è finita. Meglio allora ingegnarsi per trovare soluzioni, possibilmente in regola col codice della strada.

