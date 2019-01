Parcheggiare sul marciapiede è una moda che non tramonterà mai, come il tubino o un cappotto nero. Siamo in via Pasubio con angolo via Buccari, nel quartiere Carrassi, dove il proprietario della Jeep Renegade ha pensato bene di lasciare la sua macchina sulla zona pedonale. Una scelta dettatta dalla scarsità di parcheggio o per pigrizia? La domanda nasce spontanea, così come la voglia di diventare agenti della Polizia Locale per multarli uno ad uno.

