Le avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore non hanno di certo favorito l’afflusso di sangue al cervello di certi baresi, anzi. Prova ne sia che il famigerato minchia parking continua a imperversare. Dopo lo spettacolo indegno del quartiere Madonnella, con un disabile in sedia a rotelle costretto a rischiare la vita sull’asfalto a causa delle macchine lasciate ovunque sui marciapiedi, un altro campione ha lasciato la sua station wagon esattamente sull’angolo, tra via Carnia e via Laterza. Ma siccome i geni non vanno ma da soli, di fronte a lui un altro specialista ha mollato la sua Punto sulle strisce pedonali. Forse sono andati insieme a bare qualcosa di forte per scaldarsi. Speriamo che li abbia fatti rinsavire.

1 di 3