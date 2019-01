Non è di certo il primo minchia parking al Policlinico, ma speriamo sia l’ultimo. Nonostante la presenza del parcheggio a pagamento, se si riesce ad entrare con la macchina all’interno dell’ospedale di Bari è difficile trovare posto.

Probabilmente è proprio questo il motivo per cui il proprietario della Fiat 500 ha pensato bene di lasciare la macchina sul marciapiede. Agevolato dalla rampa per disabili, l’automobilista è facilmente salito sulla zona pedonale. Chissà quale urgenza aveva per lasciare il mezzo in questo modo.