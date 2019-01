Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’ esecuzione”. La definizione è di Philip Noiret, o meglio del personaggio da lui interpretato, il Perozzi, nel capolavoro di Mario Monicelli, Amici Miei. Ecco, per noi l’autore del parcheggio immortalato nella fotografia di Alessio Viola scattata in una traversa di corso Benedetto Croce, è un genio.

In teoria il dissuasore, all’inizio di un vicolo nelle vicinanze della chiesa Russa, serve per non far parcheggiare, ma teoria e pratica non sempre vanno d’accordo e il genio lo sa. Scene così, capitano una volta sola nella vita. A uno così puoi perdonare tutto.

