Fiancheggiare l’auto che si trova davanti al posto da occupare, sterzare raggiungendo la metà esatta dello spazio e controsterzare. Regole utili per un agevole parcheggio, non si discute, ma se lo spazio non fosse sufficiente? Il prontuario in versione nostrana consiglia un metodo a dir poco infallibile, “una botta avanti e l’altra dietro”.

Detto fatto. Proprio questo espediente sarebbe stato messo in pratica ieri da un anziano automobilista che ha deciso di parchegiare la sua Peugeot su viale della Repubblica. Costi quel che costi, Vespa inclusa. Un premio alla creatività visionaria dell’autista che trova posti dove non ci sono.