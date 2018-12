Suona il campanello, dietro la porta c’è Marco, sconosciuto 43enne di Ferrara arrivato a Bari da qualche ora. Si è fatto quasi 800 chilometri in treno per venire a trovarci. Nessun parente da visitare per Natale o commissione da sbrigare. Niente di niente, è in città solo per incontrarci.

Marco ripara computer, la sua non è una vita facile. Avrebbe potuto investire i soldi del treno e della stanza per fare ogni altra cosa possibile, invece ha scelto di passare un po’ di tempo con noi.

Quattro chiacchiere, uno scambio di opinioni e scopri che a Ferrara come a Bari spopola il minchia parking e ci sono magagne, per esempio nella costruzione di un ospedale. Tutto il mondo è paese.

Dall’inizio dell’anno i lettori non pugliesi del Quotidiano Italiano sono aumentati in maniera esponenziale. I numeri con cui chiuderemo il 2018 sono da record, impensabili quando abbiamo iniziato questa avventura, ma ciò che ci rende più orgogliosi è la capacità di creare rapporti e contatti con i nostri lettori, che siano impiegati, professionisti, studenti o disperati in cerca di fortuna.

Grazie Marco, approfittiamo della tua improvvisata per abbracciare chi come te non si perde un nostro video e quasi quasi conosce la città meglio di un barese, ma anche quanti ci hanno appena scoperto. In fondo ci piace pensare che leggere il Quotidiano Italiano sia una continua scoperta.