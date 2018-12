Bari non è solo il centro, il quartiere murattiano, il borgo antico o il lungomare. Non esiste esclusivamente Bari sotterranea, le bellezze della città da riscoprire sono tante, spesso le abbiamo talmente davanti agli occhi da non rendercene conto. Così, un’associazione di cittadini attivi ha organizzato una serie di visite guidate per ri-imparare a conoscere i tesori antichi e moderni del Capoluogo, partendo dalle zone meno frequentate e più lontane dai giri standard dei tour operator.

Tra questi rientra piazza Europa, nel quartiere San Paolo, col suo centro direzionale. Destinato a essere il simbolo della rinascita e del riscatto di un rione dalla brutta fama, è invece diventato il simbolo della politica più attenta solo ai propri fini elettorali. Oggi è una cattedrale nel deserto e come tale merita una visita da parte dei baresi di nuova generazione: i cinghiali. Nel video vi proponiamo le immagini del tour inaugurale, cui seguiranno certamente molti altri.