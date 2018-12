Trasporti “eccezionali” con la Panda. Succede sulla statale 16: la foto è stata scattata in direzione Brindisi, poco dopo lo svincolo per la statale 100. L’automobilista in questione ha voluto sfidare ogni legge della fisica (e della strada) trasportando non sappiamo per quanti chilometri non due, non tre ma addirittura sette pedane sul tetto della sua utilitaria. Un Guinness World Record assicurato per lui.

