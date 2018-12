I cinghiali del San Paolo hanno finalmente trovato lavoro per diventare parte attiva della comunità. Dalle 6 di stamattina sono già operativi come parcheggiatori abusivi nello stallo delle macchine adiacente alla fermata della metro San Gabriele. Saranno furiosi quelli a cui hanno usurpato il lavoro, ma in fin dei conti, essendo ormai cittadini baresi per eccellenza, anche loro hanno bisogno di portare la pagnotta a casa.

print