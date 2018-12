A cavallo delle linee, sul posto dei disabili o dei motori, sugli scivoli, davanti a passi carrabili o bidoni dell’immondizia. In questi anni abbiamo documentato tutti i minchia parking di Bari e provincia capendo che forse le scuole guida dovrebbero impegnare un po’ più di tempo a insegnare a parcheggiare piuttosto che a soffermarsi sulle caratteristiche del motore.

Quasi agli sgoccioli del 2018 abbiamo deciso di assegnare il premio come minchia parking più diffuso alla macchina in doppia fila che blocca gli autobus di linea. Un classico della nostra rubrica che si ripete giorno dopo giorno.

Questa volta siamo in corso Benedetto Croce angolo via Monte Grappa. Qui il numero 4, autobus di linea che collega la periferia al centro, è stato “sequestrato” da una macchina in doppia fila. Un minchia parking che non è passato inosservato a passanti e automobilisti costretti in fila che hanno dovuto attendere l’arrivo del proprietario.